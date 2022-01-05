首次推出限量版收藏册 “博物馆圆桌会”虎年红包封系列后天登场

（早报讯）虎年的脚步越来越近，公众从本月7日至下月4日，只要参观本地35家博物馆、文物机构或艺术馆之一，即可获赠八个该馆样式的虎年红包封，也可购买限量版红包封。

新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再次推出以35家博物馆为主题的35款创意红包封，各博物馆都有自己的独特设计。其中，芽笼士乃马来传统文化馆和牛车水文物馆是首次参加。

负责设计今年红包封的是自由画家骆智斐。在Instagram上拥有逾1.2万粉丝的她，经常分享自己绘制的猫咪卡通，这次耗费了约七周时间，终于完成所有35个博物馆的红包封设计。

骆智斐接受zaobao.sg访问时说，她去年1月领养了一只猫咪后，即开始绘制猫咪卡通。

她说：“这次受邀设计虎年红包封，画‘大猫’，我很享受这个过程。”

主办方今年还将首次售卖限量版的红包封收藏册，每册含两套以35家博物馆为主题的红包封，共70个，仅发行350册。有兴趣的公众可自本月22日起前往晚晴园购买，每册定价70元。

据悉，限量版红包封的设计与上述可在博物馆领取的红包封略有不同，普通版背景色为粉红色，限量版为红色。

“I Love Museums”面簿专页也将于本月7日至16日、24日至28日，通过两场活动分别向公众送出10套限量版红包封收藏册以及35套限量版红包封。

公众可上网go.gov.sg/MRHongbao2022了解活动详情。

1996年由国家文物局打造的博物馆圆桌会旨在将博物馆定位为文化地标、培养国人参观博物馆的文化。迄今已有逾60家公共及私人博物馆及文化展厅成圆桌会成员，涵盖文化、艺术、国防、医疗、自然、收藏、科技等多个领域。