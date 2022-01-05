新加坡羽毛球国家队教练穆约离任

（早报讯）带领新加坡羽毛球国家队达到前所未有高度后，单打主教练穆约（Mulyo Handoyo）将离开新加坡羽总，返回印度尼西亚。

冠状病毒肆虐全球，穆约自疫情爆发后一直没办法回国，他向我国羽总传达了自己的心声，想要回国，花更多时间和家人聚在一起。

现年60岁的穆约与球队的合同将在今年2月4日结束，他说：“疫情促使我将家人排在首位，尤其是我的母亲已经87岁了。”

“四年前，当我作为教练加入新加坡羽毛球国家队时，我的首要目标是让他们走上成为世界级运动员的道路。我相信羽总的同事们能在我为他们建立的基础上继续发展。从他们最近的表现来看，我也确信他们正朝着这个方向前进。”

穆约是印尼“反手王”道菲的前教练，他曾于2001年至2004年在我国执教，之后在2018年初“二进宫”，再次前来新加坡。在他的指导下，我国球员近来在国际比赛取得出色的成绩，男女头号单打骆建佑和杨佳敏的世界排名突破职业生涯新高，前者上个月还赢得世界羽毛球锦标赛金牌。

24岁的骆建佑去年表现出色，背后离不开穆约的指导。（档案照片）

目前人在迪拜训练的骆建佑也得知这起消息，他说：“穆约教练是我的良师益友，在我达到现在这个成就的过程中，他发挥了很大的作用。我喜欢和他一起训练，虽然很遗憾我们不能在未来一起合作了，但我会记得他与我分享的所有经验、教训和建议。我祝他一切顺利，希望很快能再次见到他。”