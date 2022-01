反疫苗组织教唆家长扰乱儿童接种中心 卫生部已报警

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞 𝐭𝐨 𝐇𝐓𝐃’𝐬 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐫𝐮𝐩𝐭 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐭 𝐩𝐚𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐬 The Ministry of Health (MOH) is aware...