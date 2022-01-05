反疫苗组织教唆家长扰乱儿童接种中心 卫生部已报警

（早报讯）本地反疫苗组织创办人教唆公众扰乱儿童疫苗接种中心的运作，卫生部已向警方报案。

卫生部今天（1月5日）发表面簿贴文说，反冠病疫苗组织“Healing the Divide”（意为“让分化愈合”）的创办人许艾丽（Iris Koh）去年12月27日通过聊天应用Telegram频道发出信息，教唆家长涌入儿童接种中心向在场的工作人员提问，让他们不胜负荷。

卫生部强调，这种行为不只严重扰乱儿童接种中心的运作，也足以构成教唆公众骚扰医疗人员。

“这是一起非常严重的事件，当局因此已报警。这个组织以往也曾分享过关于2019冠状病毒和冠病疫苗的误导性信息，我们吁请每个人履行社会责任，不要被该组织误导。”

《联合早报》早前报道，许艾丽疑因不满政府禁止未接种疫苗者进入购物商场，曾在去年10月11日通过聊天应用Telegram频道煽动2000多名群组成员打爆政府部门热线。警方于去年10月18日接获报案并对许艾丽展开调查，她随后在11月于面簿公开道歉并承认错误。

卫生部重申，经全面性的临床试验，本地卫生科学局和全球各地的监管当局已批准让5岁至11岁的儿童接种辉瑞／复必泰疫苗，这与当局批准其他药物的方式并没有不同。全岛各地设立的指定儿童接种中心，可为儿童安全接种冠病疫苗。

若公众对儿童疫苗接种计划有任何疑问，可浏览www.moe.gov.sg/faqs-covid-19-infection获取更多信息。