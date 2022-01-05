以低价金沙酒店房为饵 男子欺骗逾31万元罪成

（早报讯）曾因欺骗而入狱，28岁国民服役人员不知悔改，假释出狱后再度犯案，在网购平台Carousell谎称能以低价订购滨海湾金沙酒店客房配套，收了钱却不“交货”，骗走五名受害者共31万元。

被告林永盛（Eric Lim Yong Sheng）面对九条欺骗控状，其中六条指他以代人订购滨海湾金沙酒店客房配套为名骗钱。控方以四条控状提控，余项交由法官下判时一并处理，被告今天（1月5日）被判罪成。

庭上揭露，被告在2020年被控四项欺骗罪、一项失信罪以及一项偷窃罪，被判入狱16个月。他事后获得监狱总监的批准，从2020年6月24日至2021年2月10日获假释，但他才出狱两个多月就重施故计，再度上网行骗。

根据案情，被告案发时享有免费订购两晚酒店住宿的优惠，他借此展开骗局，在Carousell刊登广告，要以每晚250元的价格转让三天两夜的客房配套。

每当有受害者联系时，他就会先要求对方预先支付费用，跟着再叫对方缴付一笔定金。为了以假乱真，被告还曾上网订购客房，并把预定客房的确认电邮截图后发给受害者后，但他不久后便取消预定。

从2020年9月1日至2021年1月5日，共有五人不慎上当，损失介于450元至27万元。

另外，被告也以介绍工作为名，骗走一名受害者近1万1200多元；他也曾称自己人在台湾，谎称住在本地的阿姨急需缴付电费，骗得一名女子转账2500元应急。

案展至2月8日下判。（人名译音）