2月14日起 接种九个月后没打追加剂算未完成接种

（早报讯）2月14日起，完成接种冠病疫苗九个月后没打追加剂的公众，接种状态转为未完成接种。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今天（1月5日）在记者会上说，卫生部考虑了冠病疫苗专家团的建议后，将接种第一系列疫苗的有效期设定为270天。18岁及以上的公众在接种第一系列最后一剂疫苗后的270天内，将视为完成接种。

第一系列，指的是完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，或三剂科兴或国药疫苗。

符合接种追加剂条件的公众应在完成第一系列后的约五个月后且不超过270天的窗口内接种追加剂，以确保疫苗提供最佳防护。接种追加剂后，疫苗接种状态将维持在“已完成接种”。

“如果到时还没接种追加剂，‘已完成接种’的状态将失效。这会影响到你进出实施疫苗接种差异化安全管理措施的场所，如商场、餐馆、图书馆等。”

王乙康进一步说明，从现在到2月13日，只要已完成第一系列，无论已接种多久，都视为“已完成接种”。但到了2月14日，如果接种的上一剂疫苗已超过270天，也就是去年5月20日前，“已完成接种”的状态将失效。

已接种疫苗并从冠病恢复的人士，目前无须接种追加剂。不过如果在染病前未完成疫苗接种，就应该在染病后至少三个月后接种一剂mRNA疫苗或两剂科兴或国药疫苗，才能视为“已完成接种”。上述270天有效期的规定不适用于已康复并完成接种需求的公众。

我国目前仍有约3万8000名年长者未接种疫苗，比几个月前大幅减少。王乙康也说，当局将提早发短信，邀请60岁及以上的年长者接种追加剂。