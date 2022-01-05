奥密克戎病例两三天翻倍 可能暴增至每日1万5000起

（早报讯）奥密克戎变种毒株病例持续增加，目前占本土病例约18％。我国须做好准备应对可能比德尔塔毒株疫情规模更大的奥密克戎疫情，每日新增病例在高峰期可达1万5000起。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（1月5日）在记者会上指出，过去一周，本地出现1281起奥密克戎病例。

“我国须做好心理准备，奥密克戎疫情可能比我们经历过的德尔塔疫情更大波，但重症患者所占比例相信会比较低。”

卫生部长王乙康接着说明，国内外数据显示，奥密克戎比德尔塔更具传染力。去年10月和11月，我国每日新增约3000起德尔塔病例，但奥密克戎病例可能比这多几倍。不仅如此，德尔塔病例每六到八天翻倍一次，奥密克戎病例可在两三天内就翻倍。

多个国家的研究也显示，奥密克戎的病症比较不严重，尤其是已经接种疫苗和追加剂的患者。王乙康说，我国至今累计的2252起奥密克戎病例当中，只有三人曾需输氧，时间不超过三天，而且无人需住进加护病房。若这2252起病例感染的是德尔塔，则预计约有30人会需要输氧、住进加护病房或逝世。

此外，接种疫苗和追加剂仍能显著保护当事人免于感染重症或需住院。王乙康说，随着我们更了解奥密克戎这个“公敌”，我国可采取更好的措施，尽可能安全度过这波疫情。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授进一步解释，随着德尔塔疫情趋缓，我国出现更多奥密克戎病例，每日确诊比例在前天达26.4%，明显高于去年12月27日的16.9%。

他指出，奥密克戎疫情可能比之前的德尔塔疫情规模更大，当时单日新增病例达约5000起，但奥密克戎病例可能日增1万甚至1万5000起。

虽然奥密克戎病例患上重症的风险较低，麦锡威提醒，病例总数显著增加意味着住院病例也会增多，这仍有可能导致我国医疗资源不堪负荷，人们不可掉以轻心。

我国公共医院有逾1200个床位供感染冠病的成人和孩童使用，目前成人病患所占床位不超过28%，加护病房使用率低于44%，其中冠病病患专用床位的使用率约为7%。因此，我国目前仍有能力应对过去几周出现的病例。