O水准会考成绩本月12日放榜

（早报讯）剑桥O水准会考成绩下个星期三（12日）放榜，考生可从下午2时起回校领取成绩单。

教育部和新加坡考试与评鉴局今天（1月5日）发联合文告，公布2021年O水准会考成绩放榜的安排。本月12日当天，只有领成绩的学生可进入学校，他们会在课室领取成绩单。

接到卫生部“健康风险警告”（Health Risk Warning）的考生，要是在成绩放榜当天进行的抗原快速检测（ART）结果为阴性，就能回校领成绩。

考生若身体不适，或因为患冠病须要自我隔离，则不应回返学校。他们可以从12日下午2时45分起，通过考评局网站www.seab.gov.sg查看成绩。成绩查询系统将开放至本月26日。考生也能指派一名代表代为领取成绩单。

至于私人考生，考评局将在成绩放榜当天把成绩单邮寄给考生。考生也可凭Singpass或发到考生电子邮箱的用户名上网查看成绩。

考生领取成绩时会收到“Form A”表格，里头收录他们的成绩、可报读课程，以及联合招生计划（Joint Admissions Exercise，简称JAE）的个人密码。

有意报读初级学院、励仁高中、理工学院或工艺教育学院的考生，可从本月12日下午3时至本月17日下午4时之间，通过JAE网站www.moe.gov.sg/jae提交入学申请。

教育部将在2月4日公布入学申请结果。学生可通过JAE网站查询结果。教育部也会发送短信通知学生。

被分配到初院或励仁高中的学生2月7日须到学校报到，理工学院和工教院新生则会接到个别学府的入学通知信。

早前已通过直接收生计划或提前招生活动获得初院、理工院或工教院学额的学生若成绩符合入学标准，将直接被录取，不能参加JAE。

另一方面，符合条件报读理工学院预科班（简称PFP）或理工院直接入学计划（简称DPP）的普通源流学生，可从本月12日至17日提出申请。PFP结果会在21日下午2时公布，DPP结果则会在19日早上9时出炉。