冠病医疗程序进一步简化 轻微症状病患由家庭医生治疗

（早报讯）从明天（1月6日）起，卫生部进一步简化医疗程序，让家庭医生负责治疗症状较轻的冠病确诊病患，包括发出至少五天的病假，让确诊病患居家康复和避免住院。

卫生部去年10月11日简化医疗程序，让多数确诊病患自我隔离和居家康复。这包括自我检测呈阳者须在首72小时在家自我隔离，避免与他人接触，72小时后检测呈阴便可恢复自由活动。

从明天起，对只出现轻微症状、感染严重疾病风险较低的病患，家庭医生将能立即通过抗原快速检测（ART）诊断，一旦检测呈阳性就启动上述程序，让病患居家自我隔离至少72小时。

72小时后，如果病患ART检测呈阴，便可恢复自由活动。不过如果检测仍然呈阳，则应继续自我隔离，并每天进行检测直到结果呈阴，或是在10天或14天后完成隔离。已完成接种者须10天才能完成隔离，未完成接种者须隔离14天。

家庭医生也会给予确诊病患5天的病假，让他们在家休养，改善症状。如果有需要，家庭医生可延长病假。如果症状恶化或久未改善，病患应再次求医，在紧急时甚至拨电995求助。

确诊者的密切接触者将继续收到健康风险警告（HRW），并根据现有的程序处理。即第一天应使用ART自检，将检测结果上传卫生部平台。接下来五天继续做ART自检，结果呈阴便可出门。第七天检测呈阴后无须做额外检测。

高风险病患如年长者、孕妇或免疫缺陷者，以及出现严重症状如胸口疼痛、气喘和长期发烧者应继续根据现有程序，进行ART和聚合酶链式反应（PCR）检测，结果呈阳者若已接种，须隔离10天；未接种者须隔离14天。

卫生部将在接下来几周继续关注疫情情况，进一步调整医疗程序，让更多病患能到家庭医生求医和安全康复，更快恢复自由活动。