农历新年期间现有防疫措施不变

（早报讯）我国目前不打算放宽或收紧现有防疫措施，来临农历新年期间仍须遵守五人一组的社交聚会人数等限制。

政府在上个月加强多方面的安全措施，包括收紧检测和边境条例来遏制奥密克戎冠病变种毒株的传播。这让我国能够争取时间加强医疗系统及检讨医疗措施。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财在今天（1月5日）的记者会上指出，现有指标显示，奥密克戎很快会在本地社区传播开来，不过我们已经为新一波疫情做好准备。

此外，与美国等多个西方国家“大解放”不同的是，我国始终规定所有人须戴口罩并限制社交聚会人数等，这些基本安全条例协助我国遏制病毒的传播。

黄循财说：“我们会尽量维持现有姿态，应对即将出现的大量奥密克戎病例。也就是说，我们打算尽可能维持现有防疫措施，不放宽，但也会努力避免收紧措施。”

黄循财强调，我国首要考量是保护医疗系统，如果床位和加护病房能够应付，我国就能以现有防疫措施度过这一波疫情。“不过我们必须为所有突发情况做好准备，若碰到医疗系统不胜负荷，那我们可能别无选择，只能收紧部分措施。”

他以跨年夜克拉码头数百人群聚倒数活动为例，指公众若掉以轻心，病毒的传播能力就会放大，这会给医疗系统带来更大负担。“我明白大家想要庆祝新年，不过我们不能接受这些行为，尤其是当我们仍处于疫情期间。”

黄循财指出，奥密克戎病例下来可能会在农历新年期间激增，而我国无法承受超级传播事件的发生。他呼吁大家继续负责任，遵守现有安全措施。