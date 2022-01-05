父子打人惹官司 各认一项殴斗罪

（早报讯）察觉到后方的电单车闪大灯，正在开车的父亲和同行的儿子因此心生不满，在巴士站与对方起争执。父亲一气之下用头盔敲打电单车后座乘客，儿子目睹两人打起来，竟也跟着动手打人。

涉及这起殴斗事件的三人，事后得不偿失，全都惹上官司。父子档周宝华（56岁）和周俊伟（24岁），今早（1月５日）各承认一项殴斗罪名。

法官考虑到周宝华用头盔打电单车后座乘客，判他罚款1500元；考虑到周俊伟不是司机，而且没案底，法官因此批准辩方律师的申请，下令当局提呈周俊伟的缓刑监视报告，案展2月9日才来裁定他是否适合接受缓刑监视。

根据案情，事件发生在2020年3月9日晚上9时许，当时周宝华开车沿着罗央道行驶，周俊伟则坐在车内；37岁的电单车骑士维尼瓦拉，则和同龄后座乘客普巴卡兰跟在后方。

在路上行驶之际，周宝华察觉电单车对他闪大灯，于是减低车速，让维尼瓦拉从旁超车。周宝华不满维尼瓦拉闪大灯超车，决定闪大灯回敬对方，跟着还拉下车窗，大声指责维尼瓦拉。

周宝华和维尼瓦拉因此起了争执，双方随后在巴西立1道的巴士站停车，父子两人同时下车，普巴卡兰也下车迎了过去，双方很快就起争执，进而起冲突。

案情显示，周宝华在争吵中拿了一顶头盔、敲打普巴卡兰，还拳打他的头部，后者马上还手，在一旁的周俊伟见状，马上出手攻击普巴卡兰，现场顿时形成“二对一”的局面。

维尼瓦拉尝试劝阻不果，有公众目睹此事报警。

普巴卡兰在冲突中被划伤头部，周俊伟没受伤，庭上没揭露周宝华是否受伤，但三人案发后都没看医生。

普巴卡兰已在去年9月13日认下一项殴斗罪名，被罚1500元。

父子俩昨早一起出庭，两人听闻判决后表情凝重。

（人名译音）