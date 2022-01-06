周四开市前可关注股票

（早报讯）美国隔夜国债收益率上扬，加上投资者套利，本地股市在开年连涨两天后于昨天（1月5日）转而下跌。新加坡海峡时报指数昨天全日跌17.69点或0.56%，闭市报3163.44点。

美国周三隔夜股市下跌，因投资者担心美国联邦储备局对通胀的反应可能比预期的更激进。道琼斯工商指数收低1.1%，标普500指数收跌1.9%，纳指大跌3.3%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.在过去一年里，市场出现各种虚拟货币和虚拟资产，元宇宙投资更是热门话题。而在2021年首10个月，星展银行（DBS）客户花了大约10亿元购买各种加密货币。

星展集团（DBS）执行总裁高博德看好加密货币、非同质化代币（NFT）和元宇宙接下来的发展。他说：“我认为在未来五年内，这些趋势会完全改变市场游戏规则。”

“创造另类现实、区块链的应用以及赋予数码货币价值等，我认为这些都将发生，而且是我们须要继续保持密切关注的事情。”

高博德昨天在集团举办的上半年投资展望讲座中，回顾了他在2021年预测的趋势，以及展望这些趋势接下来的发展。

2.混凝土和水泥供应商泛联集团（Pan-United）子公司Pan-United Concrete与盛裕控股集团（Surbana Jurong）签订项目发展合作协议，打算研究使用电力及氢燃料电池来驱动1000多辆卡车车队的可行性，这些卡车都用于泛联混凝土业务。

3.立堾集团（Ley Choon）闭市后宣布，子公司Teacly和Chin Kuan Engineering and Contractors获得两项总额1610万元的合同。

4.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）计划合并，双方将各自在本月27日举行特别股东大会进行表决。

会议将通过实时视频和音频方式进行。根据文告，ESR房地产投资信托将在当天上午11时举行特大，就合并的协议安排，以及以每股0.51元发行新单位给亚腾乐歌物流信托的单位持有人等两项决议，进行表决。

5.杰纬特科技（Grand Venture Technology）昨天宣布，它已以1350万令吉（440万新元）的价格收购了槟城的一家工厂设施，目的是在马来西亚创建一个综合工厂。

杰纬特主要为复杂的精密加工和钣金件提供解决方案，它预计半导体行业的需求将增长。这是该公司过去2年在马来西亚收购的第三个工厂设施。集团将通过内部资源和银行借贷来筹集所需借贷。