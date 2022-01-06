组屋转售价连续18个月上扬 去年261个百万组屋转手创新高

（早报讯）本地组屋转售价连续18个月上扬，去年12月整体组屋转售价环比再攀升0.8％。去年全年共有261个组屋单位以至少百万元转手，比2020年创纪录的82个百万组屋多出逾两倍，再写新高。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（1月6日）发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇组屋转售价格指数环比分别上涨1％和0.6％；三房式、四房式、五房式及执行共管公寓的涨幅依次为0.7%、0.9%、1.1%和1.4%。整体组屋转售价比前年12月上涨13.6％。

组屋转售交易量方面，去年12月共有2429个组屋单位转手，比去年11月减少6.1%，同比也下滑2.4%。去年整体的转售交易量为2万9182宗，比2020年增加24.6%。

上个月共有38个组屋单位以超过百万元交易，占交易总量的1.6%，继去年11月的29宗百万元交易后，再创单月新高。

上月创下最高转售价的是坐落于碧山怡然阁（Natura Loft）的一个五房式私人组屋（DBSS）单位，成交价为136万。这也是转售组屋历来最高的成交价。

非成熟市镇的最高转售价则是位于方卓源路（Toh Guan Road）的公寓式组屋单位（Executive Apartment），以92万5000元转手。

去年共有261个组屋单位以至少百万元转手，数量是2020年82个组屋单位的超过三倍。