本地股市低开高走 午盘上扬16.33点

（早报讯）本地股市今早（1月6日）低开高走，扭转昨天的跌势，一反亚洲股市因科技股抛盘而走低的趋势。

新加坡海峡时报指数今早开市走低，下跌约10点，但随后由跌转升，一路攀升16.33点或0.52%，截至12时处于3179.77点的水平。

区域股市方面，主要股市大多下跌，日本股市跌1.03％，韩国和澳大利亚股市分别跌0.97％和1.29％。至于香港股市和上海股市，则分别跌0.28％和0.64％。

美国股市方面，周三隔夜股市下跌，因投资者担心美国联邦储备局对通胀的反应可能比预期的更激进，纷纷抛售成长型的科技股，导致纳指跌幅创去年2月以来最大单日百分比跌幅。道琼斯工商指数收低1.1%，标普500指数收跌1.9%，纳指大跌3.3%。

大华银行今早分析报告表示，亚洲股市，特别是北亚股市，今早都走低，主要是科技股抛售愈演愈烈。加上香港再次暴发冠病疫情的担忧加剧，导致抛售情况更加严重。

报告说：“鉴于美国隔夜科技股严重抛售，预计今天对亚洲股市来说将是艰难的一天，会反复出现卖压情况。香港昨天宣布的收紧防疫措施，预计会抑制市场情绪。”

个股消息方面，丰树商业信托（Mapletree Commercial Reit）今早交易活跃，有逾1100万股转手，是今早最交易最活跃的信托，但价格没有变动。

此前，该信托宣布与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust）合并。对此，穆迪（Moody's）将丰树商业信托的评级从“稳定”改为“探讨降低评级”，以反映该信托的信用指标可能减弱，以及与丰树北亚合并后，财务上可能出现不确定性。