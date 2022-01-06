职总英康从合作社转为企业

（早报讯）职总英康（NTUC Income）将从一家合作社转为企业，以提升竞争力来追求长远增长，这预料在今年下半年完成。

作为一家合作社，英康受到一些限制，例如机构成员必须是合作社或工会。若转为企业，机构投资者也可以持股，让公司在筹资上有更大灵活度。

在企业模式下，公司的股权价值将不受到限制。目前合作社的股权必须维持在面值（par value），即限制在每股10元。此外，转为企业之后，公司在派发净盈余上有更大灵活度，分给股东的红利（dividends）不再受到法定限制。

英康将把现有的保险业务和资产转移给这家新公司——英康保险有限公司（Income Insurance Limited），并对合作社进行清盘。新加坡金融管理局已批准这项转移方案。

这项企业计划改变的是英康的法律模式，不会对它的机构结构或商业营运带来影响。现有保单持有人的保单覆盖面、利益和条款也不变。

职总英康总裁杨承霑今早在记者会上说：“英康寻求企业化是为了取得营运灵活性，以及开拓更多策略性的增长选项，以站在平等的立足点上同国内和区域保险业者竞争。”

尽管职总英康是一家合作社，但它跟其他商业保险业者一样面对行业竞争和挑战以及监管要求。这个领域下来预计遭遇更强的逆风，包括本地市场趋向成熟以致国内市场增长放缓，以及大型保险业者占据主导地位和新科技业者涌入，导致市场份额差距加大。

英康是由已故副总理吴庆瑞博士倡议，在1970年成立。当时，吴博士认为成立合作社将能够推进职工运动的发展，其中一个建议是成立保险合作社，以确保工友在艰难时期有一笔钱能应付生活所需，同时为年老生活预先储蓄。

企业化之后，职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）依旧是新公司的最大股东，公司继续是合作社旗下的机构之一。