女佣偷雇主金饰返乡后发短信认错 三年后回新被捕

（早报讯）女佣偷雇主逾2000元金饰，回国后还发短信认错，声称会偿还，三年后返新被捕。

被告是来自印度尼西亚的女佣苏玛米亚迪（39岁），昨天（1月5日）承认两项偷窃罪，被判坐牢六周。

调查揭露，2018年8月7日傍晚6时16分，雇主收到被告的短信，内容写到“对不起，我和丈夫发生大问题，我无法承受了。对不起，我改天会偿还，目前在印尼解决我的问题。”。

雇主立即拨电给被告，但却联系不上，心想或许家中财物被偷，检查后才发现总价值2420元的金项链、金耳环和金手镯不翼而飞。

家中另一女佣透露，被告案发当天下午3时许拿着包包离开，调查发现她已在同天下午4时11分离开新加坡。警方后来在位于蔡厝港4道第303座组屋的当铺找到金饰，原来被告分别在2018年6月13日和8月7日去典当金饰。

去年11月14日凌晨2时40分，被告搭飞机返新，在机场遭警方逮捕。她承认偷走雇主的金饰，当掉金饰后回乡解决问题。

她称，再次回到新加坡当女佣，就是为了赚钱还给雇主。

被告求情时一再向雇主道歉，恳求她原谅。她说，雇主待她很好，自己辜负了她。

她也称，2018年回乡是为了照顾生病的母亲，后来因为疫情，无法马上返新。她哭着说：“我回来自首，希望能继续在这里工作，还钱给雇主。”