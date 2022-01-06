奥密克戎病例料激增 公众：农历新年会减少拜年

（早报讯）考虑到奥密克戎病例下来预计激增，农历新年期间公众仍须遵守最多五人一组的社交聚会人数等限制，对此，有六成的受访者表示这早在他们意料之中，多数公众也表示会减少拜年活动。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天（1月5日）在记者会上说，他不认为这一波奥密克戎冠病疫情会在农历新年前结束，因此防疫措施会在这段期间维持现状。

zaobao.sg对此展开网络调查，截至今午4时，共有2800多人参与调查。约63%的受访者对社交聚会仍限制最多五人一组表示不感到意外；20%则表示感到失望，但也同意这是不得已的；17%认为当局过于谨慎，国际研究都显示奥密克戎病例症状多数轻微。

另外，有半数受访者最希望社交聚会人数限制放宽到最多八人一组；42%则希望当局允许大家庭能有更多人来拜年，但只限近亲；其余7%希望所有食肆堂食都不设人数限制。

至于农历新年期间会采取什么防疫措施，65%的受访者表示会减少拜年，只去近亲的家；约21%则会照样拜年，认为只要做足防疫措施就好了；其余则表示不担心，相信已完成冠病疫苗接种能为自己提供保护。

罗惠江（58岁，石油业者）认为，小心驶得万年船，奥密克戎变种毒株传播力较强，农历新年期间还是应该要遵守防疫措施。“虽然目前本地疫情控制得好，但国际疫情形势不佳，一旦放宽，可能出现大批感染病例的风险。”

多数受访公众也表示，会错开拜年时间，有的则会与家人视讯拜年。

江丽颖（17岁，中学生）说：“家里共有17个人，今年应该会跟去年一样，轮流拜年。”

陈秋南（49岁，信息技术业者）有四个兄弟姐妹，他说，今年会与父母视讯过年。

雷彩凤（79岁，退休者）则希望三个孩子、六个孙儿都能上门拜年。“过年时，我的孩子们会跪着给我敬茶，然后我给他们红包，这是我们家一直以来都坚持着的传统。”

78岁的周女士也希望过年能热闹一些。“新年本该亲戚朋友团聚，去年由于防疫措施，我的孩子们都不能来拜年。过年只能各自看电视，一点都不热闹，没有年味。”