34岁男子闯红灯 涉嫌危险驾驶被捕

（早报讯）开车闯红灯，差点撞倒女行人，34岁男子涉嫌危险驾驶，昨天（1月5日）遭警方逮捕，即日吊销驾驶执照。

闯红灯的惊险一幕，在去年12月31日被上载至SG Road Vigilante面簿页面。视频显示，一辆红色奥迪轿车高速驾驶闯红灯，当时，一名女行人正好过马路，她及时发觉停下脚步时，红色轿车就在她跟前呼啸而过，人车之间不过才相隔两步的距离，非常惊险。

根据贴文，这起事故发生在去年12月30日，位于伦多道（Lentor Ave）一带。整个过程被同样停在红灯前的另一辆车子的行车记录器捕捉到，视频不久后被放上互联网。

交警在接到通报后展开调查，在确认驾驶员的身份之后，前天（4日）在涉嫌危险驾驶的罪名下，逮捕一名34岁男子，并即刻吊销他的驾驶执照。

相关的调查还在进行中。

根据公路交通第64条法令（Section 64(1) Road Traffic Act），危险驾驶罪名一旦成立，初犯者将面对不超过5000元罚款、坐牢不超过12个月，或两者兼施。重犯者则将面对不超过1万元罚款、坐牢不超过两年，或两者兼施。违例者的所有级别驾驶执照也可能会被吊销。

警方提醒所有驾驶者，遵守交通规则以确保所有人的道路安全，并强调将毫不犹豫地对无视交通法规和危害其他道路使用者安全的驾驶者采取强硬行动。