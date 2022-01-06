Incredible控股发售债券与凭单 并将投资900万元于安杰德国际

（早报讯）Incredible控股公司将发行900万元债券和凭单，并将投资900万元于安杰德国际（Ntegrator International）。

凯利板挂牌公司Incredible透露，它已签约认购900万元安杰德国际零票息率永久可转换债券，可以每股0.3333分的价格转换为27亿股新普通股，新股将占安杰德国际扩大后股本的64.8％。Incredible同时将免费获得100亿股安杰德国际凭单，可行使凭单以每股0.3333分的价格购得100亿股新普通股，新股将占安杰德国际扩大后股本的87.2％。

另一方面，Incredible将发行：一、690万元零票息率永久债券；二、210万元零票息率永久可转换债券，可以每股0.4分的价格转换成5亿2500万股新普通股，新股将占扩大后股本14.9％；三、10亿股免费凭单，可行使权利以每股0.16分的价格购得股10亿股Incredible的新股，新股将占扩大后股本的25％。

Incredible控股表示，集团将进行资本削减计划，把99亿股安杰德国际凭单派发给股东，股东每持1股Incredible股票将免费获派得1股安杰德国际凭单。

Incredible控股今天（1月6日）股价跌25％至0.3分。安杰德国际也是凯利板挂牌公司，该股今天股价跌20％至0.4分。