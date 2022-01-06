数据库遭骇 OG会员资料外泄

（早报讯）奥奇（OG）百货发生会员资料泄漏事件，奥奇提醒会员警惕钓鱼和冒充邮件等诈骗行动。

奥奇在官网顶部显著位置贴出一封致会员的公开信，通报这起事件。

信中说，初步调查显示，用于储存会员信息、由一家第三方会员网站服务提供商管理的数据库，证实已遭破坏；奥奇于本月4日得知这起事件后已责令服务提供商立即采取补救措施，确保数据库安全。

遭泄漏的是奥奇基本（Basic）和黄金（Gold）会员账户中的姓名、通信地址、电邮地址、手机号、性别、出生日期、经加密的身份证信息和密码。

所幸奥奇自2019年起已不再收集身份证号，因此没有任何未经加密的身份证号遭泄漏。奥奇也未收集顾客的信用卡号码等财务信息，因此也没有这些财务信息遭泄漏。

奥奇说，这次泄漏事件仅限于上述独立数据库，不影响顾客过去和未来在奥奇官网或其虾皮（Shopee）网店上的购物记录。奥奇提醒受影响的会员对钓鱼（phishing）及冒充邮件提高警惕。

若会员曾在别处重复使用奥奇会员密码，则应立即前往各网站及应用修改密码，亦可启用多重认证（multi-factor authentication），防止其他账户遭入侵。奥奇也建议会员勿向任何身份不明者透露个人信息。

奥奇表示，虽然这次资料泄漏事件波及的范围仍在调查中，但为了让会员们及早采取措施保护个人资料，特地通知会员。奥奇已将此事件上报个人资料保护委员会（PDPC）和新加坡网络安全局（CSA），并正与服务提供商及网络安全顾问合作，力求全面调查这次事件并强化数据库安全、采取所有必要措施确保事件不再重演。