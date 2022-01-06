欠女佣一年工资 女雇主被判罚款

（早报讯）没支付女佣13个月总计6500元工资，女雇主今天（1月6日）被判罚款1万4000元。

被告圣塔玛利亚（Santa Maria Michele Theresa，56岁）面对13项抵触雇用外来人力法令的罪名，指她在2018年4月到2019年4月，没有支付菲律宾籍女佣艾玛薪水。人力部主控官以其中四项提控她，余项交由法官下判时一并处理。

案情显示，被告从2013年10月开始雇用艾玛，月薪500元，直到2019年5月才结束主仆关系。

根据雇用外来人力法令，雇主必须在工资结算周期结束后七天内缴付月薪，被告清楚知道这项条例，但没遵守。2019年5月，人力部调查员接到通报后展开调查，最终提控被告。

被告的代表律师求情时指出，被告当初聘请艾玛是要她照顾年长父母，但艾玛一次回菲律宾时，被告的父亲突然病逝，被告因此通知艾玛不必回来工作。艾玛听后苦苦哀求被告让她回来新加坡，被告心软想帮她，才为她购买返新的机票。

庭上并未揭露艾玛回到新加坡后是否继续为被告打工，但双方的合约关系却是持续到2019年5月才结束，被告在这期间必须支付薪水，否则将抵触雇用外来人力法令。

被拖欠薪金的艾玛，早前也因为非法打兼职工，被控一项抵触雇用外来人力法令的罪名。控状指她于2018年8月到2019年4月期间，在未持有效工作准证的情况下为另一名雇主打工。她的案件展期至1月20日过堂。

另外，圣塔玛利亚还面对另外八项欺骗罪名，指她从2018年12月至2021年9月，谎称组屋单位出租或售卖，向多人收取定金，租金或选购权书（option to purchase）费用，涉嫌骗走超过2万3700元。

涉及欺骗罪的调查还未完成，案展2月4日过堂。