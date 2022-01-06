先锋医疗产业信托独立董事：建议单位持有人支持收购日本疗养院计划

（早报讯）先锋医疗产业信托（First REIT）的独立董事和审计与风险委员会建议单位持有人，投票支持收购日本12家疗养院的计划。

该信托去年12月8日宣布计划以242亿日元（2亿9100万新元）的价格，向其保荐机构华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）买下日本12家疗养院。这是信托首次进军日本疗养院市场。

它今天（1月6日）宣布将在1月28日召开特别股东大会（下称特大），寻求单位持有人批准此项收购计划。信托管理公司的管理层和董事会，也将在1月20日举行网上会谈，与单位持有人进行沟通。

这项收购计划在特大有三项议案须通过：一、信托全面收购华联力宝医疗旗下两家子公司，意即Japan Medical Facilities（简称JMF）和Japan Medical Assets（简称JMA）。JMF收购价是1亿6320万元，JMA收购价是30万元；

二、信托以每股0.305元的价格，发出4亿3100万新单位（共计1亿3150万元）给保荐机构的独资子公司OLH Healthcare Investments（简称OHI），以支付大部分收购价；

三、豁免OHI向信托其余单位持有人提出全面收购献议。

信托透露，独立财务顾问认为，收购JMF是根据一般商业条款，并没有损害到信托以及其少数单位持有人的利益。至于发出新单位以支付部分收购价的条款，则既公允又合理。豁免提出全面收购献议的议案，也是则既公允又合理。因此，独立财务顾问已建议独立董事和审计与风险委员会，向单位持有人建议投票支持特大的所有议案。