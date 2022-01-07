周五开市前可关注股票

（早报讯）本地股市周四逆流而上，新加坡海峡时报指数周四闭市报3184.30点，全天共涨20.86点或0.66％，主要是本地银行股股价回升以及怡和系股票上涨推动。

美国周四隔夜震荡下跌，因投资者担心美联储加息速度超过预期会对市场造成的影响。道琼斯工商指数收低0.5%，标普500指数收跌0.1%，纳指收高0.1%。

下列为今早（1月7日）开市前可关注股票：

1. 胜科海事（Sembcorp Marine）周四宣布，它为蚬壳岸外公司（Shell Offshore Inc.）建造的浮式生产平台——Vito区域生产设施，已完工并移交。

2. 联明集团（Lian Beng）闭市后透露，集团子公司新联明发展（SLB Development）预期截至去年11月底半年净利同比将显著增加，因为其房地产项目卖出许多单位，但由于冠病疫情继续对集团的建筑业务造成挑战，集团截至去年11月底的半年业绩表现将不及前年同期。

3. 目前停牌并接受司法管理的主板公司金声能源（KS Energy）透露，它已签约把其挂牌地位通过协议安排转让给物流公司Jacobson Global Logistics（Singapore），转让价是300万元。Jacobson Global将发出新股来完成交易，同时转到凯利板挂牌，而金声能源将从主板除牌。

4. 利德环保技术（Leader Environmental）闭市后透露，取得中国河北省霸州市一个1亿1475万人民币（2450万新元）的公共—私人—伙伴关系项目，将负责设计、建造和经营一个日处理量120公吨的污泥处理厂，以及把处理后的污泥制成砖块，获准经营期为30年。

5. 国际水泥集团（International Cement Group）周四中午透露，哈萨克斯坦全国已进入紧急状态，集团在当地的水泥厂业务目前并未受到严重影响，生产活动如常进行。管理层正在部署必要的应急计划和实施额外的安全措施。

6. 仁恒置地（Yanlord Land）透露主要营业数据时指出，集团去年预售的住宅、商业单位和停车场，总额和总楼面达595亿8700万人民币（128亿9000万新元）和186万8568平方米，较前年分别减少24％和12.7％。