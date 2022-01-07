教育部推出新指南 助家长应对孩子心理健康问题

（早报讯）教育部推出了全新的心理健康资源指南，帮助家长义工掌握技能，以更好地协助其他家长关注孩子的心理健康问题。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲昨晚（1月6日）与25个家长支援小组（简称PSG）及其学校代表，针对如何帮助家长应对孩子的心理健康问题进行了经验交流。

孙雪玲说：“我们与家长支援小组进行了多次讨论，看可以怎样帮助支援小组更好地发挥作用，以及他们可以与哪些潜在的合作伙伴建立联系，以更好地为家长和孩子的心理健康提供支持。”

为此，教育部编写了心理健康资源指南（Mental Well-Being Resource Guide），帮助家长支援小组为其他家长在资源与伙伴关系上提供支持，协助家长更好地发觉孩子的压力，应对他们的心理健康问题。

孙雪玲说：“该指南汇集了家长义工和家长们的反馈和建议，以及教育部有关心理健康的资料。”

她也指出，这个线上的资料库可不断完善，希望日后家长义工和其他家长们能够更新并加强资料库的内容。

圣尼各拉女校、静山小学、圣婴女校（加东）小学和耘青中学的代表，也在会上分享了家长义工将在今年实行的计划。

这包括：为家长提供相关资源与协助，从而提高对心理健康的认知、识别孩子压力过大的迹象；帮助家长与孩子建立积极的亲子关系；为家长建立交流育儿经验的平台，并分享好的做法和故事。