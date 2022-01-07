奕丰集团将以4590万元收购英国BFC银行

（早报讯）奕丰集团（iFast）与合作伙伴Eagles Peak Holding Limited签署协议，将以2500万英镑（约4590万新元）从巴林的BFC集团收购BFC银行。集团将拥有这家英国银行85%的股份。

BFC银行是一家持有英国当地全面运营执照的银行。

奕丰集团今早（1月7日）开市前要求暂停交易，并在随后宣布收购计划。

集团表示，通过这项收购，集团将能把一家数码银行添加到它的金融科技生态系统。集团也认为，加入英国银行有利于它的现有数字财富管理平台，可产生协同效应，强化它成为全球财富管理企业的愿景，并在未来开辟其他机会。

在进行一些技术升级后，该收购将让集团遍布亚洲各个市场的客户，能够获得如在线开户、多种货币存款、汇款和跨境交易，以及银行即服务（BaaS）等。

BFC银行2021年首九个月净亏为220万英镑，营收为790万英镑。按85%股权而计，以及奕丰集团2021年首九个净利为约2780万元，集团估计在该收购资产应占净亏约为集团净利的12.4%。

另外，收购金额2500万英镑，包括约2260万英镑用于资助对BFC银行的收购，以及240万英镑用于抵消相关交易成本。根据今年1月5日市值而计，收购金额占奕丰集团市值的2%。

集团也说，它下来还会额外注资1500万英镑到BFC银行。

这项收购还有待有关监管当局和股东批准。