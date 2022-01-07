学前教育中心将获更多支援 向幼童灌输身体保护知识

（早报讯）小朋友都喜欢让大人抱抱，但也须懂得怎样保护自己的身体，若有他人不恰当地触摸，要懂得向大人报告。社会及家庭发展部和幼儿培育署将为学前教育中心提供更多支援，向幼童灌输有关身体保护的知识。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今早（1月7日）走访盛港中路第208座组屋的人民行动党社区基金会Sparkletots学前教育中心，并旁听幼二班（K2）学生的身体安全课。孩子们通过视频和歌曲，了解自己的身体，知道哪些部位不应该让他人触摸，以及学习如何保护自己。

孙雪玲说：“灌输身体安全知识对防止性虐待和家暴至关重要。我们须从小就教孩子有关身体安全的知识，当有人不恰当触摸他们时，他们可以保护自己。当孩子感到不安全时，他们也懂得怎样向可信任的大人报告。”

目前，由国立幼教学院（NIEC）和私人培训机构提供的职前培训证书及文凭课程已涵盖虐童与忽略儿童的知识。幼儿培育署正与私人培训机构紧密合作，在课程中增加有关身体安全的内容，以及改善授课方式，包括培训约80名私人培训机构教员。国立幼教学院已与新加坡儿童会合作，将身体安全的知识融入培训课程中。

至于在职教员，幼儿培育署将鼓励他们参加由儿童会开办的“持续专业发展”课程，更好地了解儿童性虐待问题，以及学习如何披露这类事件的策略。