亚洲股市涨跌互见 海指早盘休市涨0.5％

（早报讯）投资者静待美国就业数据，亚洲股市今早（1月7日）涨跌互见。本地股市高开高走，突破3200点的关键阻力位。

截至中午12点休市时，新加坡海峡，海指在银行股的带动下上涨。

占海指权重最大的三只本地银行股今早纷纷上扬。截至中午12点，大华银行（UOB）的涨幅最显著，达1.95％。华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）分别上升1.88％和1.3％。

时报指数报3200.23点，上涨15.93点或0.5％。全场有185只上升股，下跌股有177只。

区域股市方面，香港、上海和韩国股市分别上涨0.77％、0.16％和0.97％。日本、深圳和台湾则下跌0.33％、0.5％和1.11％。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说星展集团和大华银行今年来已涨将近5％。星展集团股价已攀升至34.26元的历史高点，大华银行则来到28.24元的三年高位。

王彬妮指出，本地银行股成为投资者的避风港，纳斯达克和香港股市的科技股则表现欠佳。投资者也在为本地银行业绩和联储局加息做准备，这对银行股的走势有利。

美国隔夜股市周四普遍下跌，因为投资者担心联储局加息速度超过预期。道琼斯工商指数收低0.5%，标普500指数收跌0.1%，纳指收高0.1%。

摩根大通资产管理公司全球市场策略师克雷格（Kerry Craig）指出，投资者正在等待即将在周五公布的美国非农就业数据和下周的通货膨胀数据。