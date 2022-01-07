新邮政发行虎年邮票 吸引集邮发烧友排队购买

（早报讯）为迎接虎年到来，新邮政今天（1月7日）开始发行虎年生肖邮票，位于新加坡邮政中心的集邮店早上迎来不少集邮发烧友排队购买。

新加坡集邮协会副会长陈江梅（91岁）今早8时就赶来排队买限量发行的虎年邮票。

陈江梅自十几岁就开始收集邮票。他受访时说：“邮票、邮资贴、首日封这些我都有收集，收了几十年了，家里房间、储藏室都堆满了邮票，如果出了新邮票不买的话就会心痒痒的。”

他小心地将刚买到的邮票贴在信封上，寄给远在中国的笔友，“和这些人认识有三四十年了，都是通过集邮认识的，我们一直都会互相给对方寄新出的邮票”。

这套邮票与前两年的生肖系列邮票一样，由本地插画家林愿玲设计，共包含第一级本地邮资（1st Local）和1元4角两种面值。与鼠年和牛年设计不同的是，虎年的邮票以橙色为主基调。

含整套邮票并盖销虎年特别邮戳的首日封售价3.10元，含两枚邮票的纪念套则售价4.15元。

通过位于邮政中心和新达城两处邮局的指定SAM机器，公众还可购买到有虎年设计的限量邮资贴。

此外，新邮政也推出了珍藏版10元面值的虎年纪念邮票，该纪念套包含8枚虎年红包封套，售价18.80元。这个名为虎啸祥瑞的剪纸设计邮票，出自本地设计师许文炳之手。

公众即日起可从新邮政旗下的邮政局、集邮店（philatelic store），或是通过网站shop.singpost.com购买邮票和礼品，售完为止。

另外，要在佳节期间邮寄贺卡的公众，也可享有特别邮递收费折扣。