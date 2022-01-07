支票簿被盗用失3万元 阿公报警捉不肖孙

（早报讯）支票簿遭盗用被偷至少3万多元，祖父大义灭亲报警捉不肖孙。

孙子郭耀峰（译音，20岁）遭逮捕后，被控七项罪名。他昨天（1月6日）承认各一项偷窃以及欺骗罪名，余项交由法官考虑后，案件展期下判。

根据案情，被告的祖父在2019年9月到警局报案，说银行账户里的款项被人盗走，家里好几张支票也不翼而飞，怀疑是孙子干案，要警察捉人。

调查显示，被告事发时和祖父住在西部某有地住宅，因当时缺钱，又欠朋友钱，因此在2019年8月决定偷祖父的钱。

他知道祖父支票藏在哪里，所以趁对方不注意时，偷了五张空白支票，还有一些已经预先填好的支票。

被告在五张空白支票上伪造祖父的签名，然后填上了9000元至1万2000元不等的数额，并成功兑现其中三张，套现3万1000元。他也将那些填好的支票兑现，但庭上并未揭露数额。

主控官指出，被告有前科，案发时还在缓刑监视期间，因此建议法官判他进入青年改造所。

代表律师称，被告有精神病，私人医生还在准备报告中，请求法官再给予一点时间，等到报告出炉后再做决定。

还骗女保险经纪7200元

根据案情，被告在去年9月通过网络认识女经纪后，同意见面谈保险事宜。

交谈过程中，被告称很想买保险，但是没钱，问是否能分期付款。

女保险经纪答应借钱给他，让他每月分期还给她，但是他得先自掏腰包7200元。

被告用网络平台“付款”给保险公司，虽然页面上显示“交易成功”，但他账户里就只有400多元，所以保险公司根本没收到钱。

被告截图骗女经纪说钱已到账，女经纪于是转账7200元给他，结果数天后发现公司没收到钱，立刻报警。