检讨赡养父母法令 工作小组将展开公众咨询

（早报讯）赡养父母法令自11年前修正以来，更多个案能顺利达成和解。九名议员成立工作小组再次检讨这项法令，以便进一步完善法令，迎合年长者和社群的需求。

工作小组将在本月展开一系列焦点小组讨论和线上调查，咨询公众及相关方的意见，预计年底向国会提呈个别议员法案。

检讨赡养父母法令工作小组秘书处今天（1月7日）发文告说，小组由政府国会社会及家庭发展委员会主席谢健平带领，成员包括该国会委员会其余七名议员，以及麦波申区议员陈佩玲。

1996年6月生效的赡养父母法令旨在为无法自行负担基本生活费的年长者，提供向子女索讨赡养费的法律途径。

该法令最近一次提出修正是在2010年，当时由谢健平提呈的个别议员法案主要让父母和子女先尝试通过调解解决赡养费纠纷，避免采取法律行动。

自2011年3月起，法令规定年迈父母向子女索讨赡养费时，须先到赡养父母总监处接受调解，若不成功，才能通过赡养父母仲裁庭向子女追讨赡养费。

这些年来，调解先行的方案取得了显著成效。赡养父母仲裁庭在2008年至2010年间平均每年接获170起案件，这在2011年至2013年跌至平均每年86起，自2017年以来更是维持在每年约30起。

也是马林百列集选区议员的谢健平说，他在与许多家庭接触的过程中，乐于获知多数子女都会出于对年长父母的爱与感激奉养他们，但仍有少数子女因种种理由没有这么做。

“距离我们上一次修正这项法令已经过了11年，如今是时候进行另一轮检讨，确保法令与时俱进，并且能够有效应对未来需求。”

工作小组将与社会及家庭发展部负责加强婚姻及家庭关系的行动联盟合作。有兴趣参加焦点小组讨论的公众可通过go.gov.sg/mpafocusgroups报名。