汽车起火 男子疑昏迷被烧死

（早报讯）白色汽车疑撞击停在露天停车场的车辆后起火，男驾驶昏迷在驾驶座上，来不及逃生，活活被烧死。

这起致命事故发生在今天（1月7日）下午4时左右，地点在加西雅弯（Cassia Crescent）第42座组屋旁的停车场。事发地点在芽笼邻里警局附近。

根据网上流传的视频，着火的白色汽车，车头稍微偏向左边，看似撞上停放着的另一辆白色汽车，其车头已经严重损毁，滚滚浓烟不断从车子里窜出。民防人员当时则拉了两条水管，从不同的方向尝试扑灭火势。

据了解，车祸发生后，驾驶汽车的男子当场陷入昏迷。目击者说，邻里警局的警员接到消息后很快赶到现场，但坐在驾驶座上的男子已经失去意识，他们尝试将男子从车里救出，却因为火势太大而作罢。

死者的遗体在傍晚6时45分左右被抬出。（林泽锐摄）

警方发言人受询时证实，今天下午3时接获一辆轿车在加西雅弯第42座组屋停车场失火的通报。民防部队医护人员在场宣告一人不治。

警方初步排除死者遭他杀的可能性，调查工作还在进行中。