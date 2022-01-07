汽车起火 男子疑昏迷被烧死 文 / 姚可嘉 摄影 / 林泽锐 发布 / 2022年1月7日 5:38 PM 更新 / 2022年1月7日 8:58 PM 一辆白色汽车疑在停车场撞击另一辆汽车后起火，男驾驶昏迷来不及逃生，命丧火海。（林泽锐摄） 多名警员和民防人员在现场进行调查。（林泽锐摄） 民防人员赶到现场后拉了两条水管，从不同的方向尝试扑灭火势。（取自互联网） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）白色汽车疑撞击停在露天停车场的车辆后起火，男驾驶昏迷在驾驶座上，来不及逃生，活活被烧死。 这起致命事故发生在今天（1月7日）下午4时左右，地点在加西雅弯（Cassia Crescent）第42座组屋旁的停车场。事发地点在芽笼邻里警局附近。 根据网上流传的视频，着火的白色汽车，车头稍微偏向左边，看似撞上停放着的另一辆白色汽车，其车头已经严重损毁，滚滚浓烟不断从车子里窜出。民防人员当时则拉了两条水管，从不同的方向尝试扑灭火势。 据了解，车祸发生后，驾驶汽车的男子当场陷入昏迷。目击者说，邻里警局的警员接到消息后很快赶到现场，但坐在驾驶座上的男子已经失去意识，他们尝试将男子从车里救出，却因为火势太大而作罢。 死者的遗体在傍晚6时45分左右被抬出。（林泽锐摄） 警方发言人受询时证实，今天下午3时接获一辆轿车在加西雅弯第42座组屋停车场失火的通报。民防部队医护人员在场宣告一人不治。 警方初步排除死者遭他杀的可能性，调查工作还在进行中。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 汽车起火 火患 加西雅弯 我国新增777起冠病病例 每周社区病例增长率连续四天超过1 利用假冒手机应用程序诈骗 至少11人被骗逾5万元