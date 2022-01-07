醋夫疑妻劈腿 拍“情夫”下身视频发500人

（早报讯）男子怀疑妻子红杏出墙，找来三名亲友跟踪妻子，其中三人后来当街轮番暴打与妻子同车的男子，并扯下对方的裤子拍视频后发给500人，导致对方丢了饭碗。

男子（40岁）面对六项控状，包括共谋蓄意重伤他人、行为失检、刑事恐吓和散播不雅视频等。

被告案发时与37岁妻子正在办理离婚手续，受害者是妻子的同龄男友人。除了被告，三名涉案男女是妻子的52岁与22岁男亲友，这两人是父子关系；另一名24岁女子则是22岁男亲友的女友。

为了保护受害者，媒体不得报道被告和其他涉案者的名字。

找三亲友跟踪

根据案情，2020年2月7日晚上约10时，被告看见妻子上了受害者的车后，怀疑两人有染，于是三名亲友分乘三辆车跟踪他们。

后来，被告与22岁男亲友驾驶的汽车前后拦截受害者的车，受害者虽然否认与被告的妻子有一腿，但被告和两名男亲友却对他拳打脚踢，其中一名男亲友也被指用手指戳受害者的眼睛和掐他的脖子。

为了羞辱受害者，三人还拉下受害者的裤子，用手机拍他的下体，再把视频转发给逾500人，包括受害者的同事、朋友和邻居等。

被告去年10月承认其中三项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

辩护律师今天（1月7日）代为求情时表示，这已经不是被告首次发现妻子搞外遇，他早前虽发现妻子劈腿，但仍决定重修旧好，不料妻子后来却报警诬告被告对她动粗，还带着两个孩子搬到亲戚家。不过，亲戚们都认为妻子没有悉心照料孩子，因此妻子的两名男亲戚选择和被告站在同一阵线，一起对付受害者。

被告也指，他从受害者的车中搜出衣裤，推断受害者和妻子明显是要到马来西亚共度春宵，加上他发现受害者在手机上把他的妻子标注为“我的爱”，他才会一时恼羞成怒暴打受害者。

曾写信道歉

被告事后曾写信向受害者道歉并作出赔偿，但都被受害者拒绝。

控方则表示，这是一起发生在公共场所的围殴事件，被告出于愤怒而恶意伤害受害者，不仅造成受害者多处骨折，还导致他丢了工作，而且名誉尽毁，罪责相当重，因此吁请法官判被告坐牢四年半和打鞭六下。

法官听取双方陈词后，将案件展期至本月13日下判。