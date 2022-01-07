本地半数小学生已预约接种冠病疫苗

（早报讯）超过七成小四至小六生，以及超过三分之一的小一至小三生已预约接种冠病疫苗，意味着目前已有半数的小学生预约接种。

另外，有超过4万2000名小学生注射了第一剂疫苗。至于其他超过5岁、在学前教育中心及在非教育部学校就读的儿童中，则已有大约5000人预约接种。

教育部长陈振声今天（1月7日）下午走访设于榜鹅的尤索夫依萨中学（Yusof Ishak Secondary School）内的儿童接种中心后透露上述数据。

他说：“这个情况令人鼓舞，我们也希望家长收到短信后能早日为他们的孩子预约，因为接下来农历新年快要到了，会有很多人去探亲和拜年，我们希望孩子能早日接种疫苗，保护自己也保护家人。”

尤索夫依萨中学的接种中心是全岛第15家儿童接种中心，也是唯一专为儿童接种疫苗的接种中心。中心将在下周二（11日）正式投入运作。

该中心由保健促进局管理，为儿童施打疫苗的都是在校园接种团队的成员，平时到全岛各处为学生接种其他疫苗，因此经验丰富。

接种中心周二至周六运作，运作时间为上午10时至下午5时，每天可为大约600名儿童接种。当局清楚划分接种区域，并安排工作人员引导，确保到学校接种的儿童不会和该校学生接触。

每名接种儿童最多能由一名家长陪伴，另外他们的兄弟姐妹也无须预约，就能一同前来接种。