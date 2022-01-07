砍人被电眼拍下不认罪 律师不愿为男子辩护

（早报讯）被控在夜总会大门处持刀乱砍两名陌生男子，导致一人头部连中两刀，另一人的脸则留下永久性伤疤，男子坚持不认罪。代表律师今早（1月7日）在庭上表示不愿为被告辩护，被告最后选择自行抗辩，在庭上盘问证人时直指对方“认错人”。

被告英迪兰（36岁）面对15项控状，包括使用危险武器蓄意重伤他人，违反警方监视令以及参与非法组织等罪名。主控官以其中六项提控，被告表示不认罪。

今早展开审讯时，被告的代表律师苏呢尔（Sunil Sudheesan）一开庭就表示，既然被告坚持不认罪，他的团队将不再处理此案。被告过后选择自行抗辩。

首名受害者普拉文供证时说，2019年12月9日凌晨，他与朋友麦尔文在小印度的夜总会Club Dezone喝酒。两人踏出夜总会抽烟时，目睹门前有一群人打架。两人决定回夜总会，通知经理外面有人闹事，他们根本不认识打架的人。

两人在凌晨3时05分离开，在夜总会大门口准备召私召车。早前打架的其中两名男子这时走上前，身穿深蓝衣的男子问了一句：“你们混哪里的？”

麦尔文供证时称深蓝衣男子没等他们回答，就亮出一把刀猛砍，切开他的左脸颊。

普拉文和麦尔文跑回夜总会，但深蓝衣男紧追不舍，两次砍向普拉文的头部。

两人负伤从夜总会后门逃命，普拉文报警求助，救护人员随后将两人送往医院救治。普拉文的头部需缝针，麦尔文则得动手术，脸上留下永久性伤疤。

庭上播事发片段 被告指受害者认错人

庭上播出的警方电眼画面显示夜总会大门前的事发经过，两名受害者也在庭上指认深蓝衣男子就是被告。

被告盘问普拉文时，反问：“你确定你看到的人是我？”，普拉文回说非常确定。

被告接着告诉法官，事发时他在家，不在夜总会。但他随后改口，声称因为记忆模糊，记不得当时发生什么事，或遇到什么人。

被告也说，曾经与朋友去过这家夜总会，因此电眼可能拍到他，并指电眼画面的日期可能“经过更改”，更指多人串谋诬赖他。

另外，根据控状，被告2020年8月28日在乔治王道暴打七旬老妇和阿叔，还有另一名六旬阿叔，导致七旬阿叔的鼻骨和右眼眶骨折。

案件下周一（10日）续审。