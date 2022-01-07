下周国会将辩论第二个聚焦气候变化的国会动议

（早报讯）多名人民行动党议员将在下周国会复会时，针对聚焦气候变化的第二个动议展开辩论，确保我国在过渡到绿色经济的进程中，新加坡人不会落在后头。

这项个别议员动议由政府国会永续发展与环境委员会副主席、三巴旺集选区议员傅丽珊提呈。动议呼吁政府加强绿色融资和企业责任，创造更多绿色就业机会，并与私人领域、公民社会和社区合作推动新加坡过渡到低碳社会，同时保持包容性。

政府国会财政及贸工委员会的数名议员，也将针对把握绿色增长机遇以及提升技能和就业转型发言。预计15名人民行动党议员以及官委议员许连斌教授，将在下周参与动议辩论。

傅丽珊昨天（1月6日）在一场媒体说明会上透露，自去年2月提呈首个气候变化动议后，政府国会永续发展与环境委员会以及行动党青年团继续与业界人士、学者、环境组织和公众展开对话。

“这只是一个漫长旅程的开始，几乎像跑马拉松一样，（气候变化）不是一夜之间就能解决的，我们必须一起行动。”

去年提呈的首个气候变化动议，针对10大领域提出建议，包括将可持续发展考量纳入各行业的产业转型蓝图，以及在冠病疫情后提高碳税等。

行动党青年团的气候变化研究小组将在后天（1月9日）完成咨询，并向政府提呈第二份立场声明。这份声明旨在为新加坡打造绿色经济生态系统，提出的建议包括加强我国的绿色融资框架、制定全国可持续发展行政战略，以及扩大可持续发展相关产业的人才渠道。

预计到了2030年，可持续发展领域将创造5万5000份工作。数名议员将呼吁政府成立专属的绿色空间学院（Green Space Academy），进行可持续发展相关的研发和培训，并通过劳资政三方合作制定“升级版”实习计划。

政府国会永续发展与环境委员会也关注本地企业，在追求可持续发展的全球市场如何继续生存和发展。委员会成员、蔡厝港集选区议员黄文鸿建议政府发布一份名单，列出碳排量低的企业，以鼓励消费者选择这些采取可持续发展方案的企业，并激励其他企业遵循这些方案。

黄文鸿也建议分级征收碳税，以帮助碳排量较低的企业减轻负担，同时激励碳排量较高的企业减排。财政部长黄循财将在2月18日发表财政预算案声明时宣布2024年的碳税，并公布在2030年之前可预期的碳税增长趋势。

政府国会永续发展与环境委员会主席、义顺集选区议员黄国光说：“全球气温上升比我们预期的更快，但我还是感到乐观，因为有更多人就气候议题发声……世界各国已更新气候承诺，希望新加坡也能在2050年之前实现净零排放。”