巴顺芭路六家花圃业者土地租约可延长五个月

（早报讯）临近卡迪地铁站巴顺芭路的六家花圃业者因土地租约到期联署请求延后搬迁，获政府批准延長租约五个月，最迟须在今年5月31日前迁出。

内政部长兼律政部长尚穆根昨天走访巴顺芭路了解花圃业者所面对的难题，并向他们解释该地段亟需用于建设组屋，上述期限结束后若再度延期会对约2000名欲购屋者造成影响。尚穆根也是义顺集选区议员。

新加坡土地管理局及国家公园局今天（1月7日）发表联合文告，指业者土地租约原定去年12月31日到期，而政府早在2017年7月通知租户，当租约到期时须归还土地，一些租户的租约之前也获延长一至三年，以让他们有更多时间规划搬迁。

“我们了解业者所面临的挑战，包括财务和人力问题，及冠病疫情对业务带来的额外影响。租约延长五个月可让业者继续进行农历新年的销售活动，与此同时推进搬迁计划。”

六家花圃业者分别是先锋园艺、卓金木花圃、万年青花园、世界农场、甜甜花艺及长青私人有限公司，一些业者在巴顺芭路扎根逾40年，多数业者为家族事业且交第二代接手经营。

目前已有五家业者标得新地段，陆续准备搬迁；唯一未标得合适新地段的长青私人有限公司负责人李振华受询时指出，会遵守期限在5月31日前迁出。

“我们自1978年开始在巴顺芭路营业，以后不管去哪里也会继续做下去。”

文告指出，政府一直积极协助业者寻找合适地点搬迁，同时在土地招标过程中提供帮助，包括提早告知招标时间表、指导如何撰写投标书、举办商业规划和财务贷款研讨会等。