涉毒遭肃毒局突击 男子对干员动粗罪成

（早报讯）肃毒局怀疑男子涉毒，半夜摸黑上门突击，男子竟对三名肃毒局干员动粗，包括拉扯女肃毒员的头发并把她猛甩在地，被判罪名成立。

被告林明铭（译音，40岁）面对三项蓄意伤害肃毒员的控状。他不认罪，经审讯后，今天（1月7日）被判罪成。

根据控方的结案陈词，六名肃毒局干员于2020年4月3日凌晨时分展开执法行动，突击被告和室友所住的公寓单位。

其中五名肃毒员和一名公寓保安来到被告五楼的单位外，另一名肃毒员则留守公寓底层。

五名肃毒员大声表明身份及猛敲被告家门，并警告若被告不开门就破门而入。

被告过了许久后才开门，但一开门后就大力甩门，导致一名肃毒员被门打中。

不仅如此，被告也猛拉一名女肃毒员的头发，并把她甩在地，还咬伤另一名肃毒员的肋骨。

其他肃毒员立即冲入屋内制服被告和他的室友，并在屋内搜出一些疑似毒品的物件。庭上揭露，被告为此接到严厉警告，至于室友则不得而知。

被告在庭上未否认伤害三名肃毒员，但他声称家中的宠物狗当时在吠，他因此没听到肃毒员的敲门声，而且肃毒员也没有表明身份，他出于自卫才作出反抗。

被告也辩称若他清楚知道门外是肃毒员，他就不会在开门前拨电给保安。

法官下判时表示，肃毒员上门时正值凌晨时分，四周相当寂静，肃毒员敲门和表明身份的声量理应非常响亮，就连留在一楼的肃毒员都听得很清楚，被告没理由听不到。

另外，肃毒员当时不断在门外警告被告开门，被告却隔了许久才开门，这期间他有足够的时间确认门外是肃毒员，还是有人恶作剧。被告开门后，肃毒员也再次表明身份，并出示证件，被告不可能无法确认对方的身份。

法官也说，六名肃毒员和保安的口供相符，反观被告和室友的证词缺乏可信度，因此判被告罪成。