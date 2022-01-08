利用假冒手机应用程序诈骗 至少11人被骗逾5万元

（早报讯）本地出现新的求职诈骗手法，骗子利用一种假冒电商平台虾皮的手机应用程序，邀请受害者通过售卖商品以赚取佣金。警方透露，自去年12月起，已有至少11人上当受骗，被骗金额超过5万3000元。

根据警方昨日（1月7日）发的文告，受害者一般通过朋友或在社交媒体平台上得知这份“工作”。之后，骗子会提供受害者一个网址，要求他们下载一款与电商平台虾皮（Shopee）并无关联，名为“Shopee Pay”的手机应用程序。

受害者会被指示须通过购买加密货币（Cryptocurrency）并将其存入他们的“Shopee Pay”账户，以及转移到应用程序所指定的加密货币钱包网址（wallet addresses），才能满足“工作”要求和在应用程序中进行交易。

在受害者完成转账后，手机应用程序会向他们显示“工作”有可用金额，并要求受害者将商品放入购物车，用账户中的可用金额进行支付。在完成订单后，受害者就能从中获取佣金。在某些情况下，受害者会接到新加坡金融管理局（MAS）已冻结了他们的“Shopee Pay”账户，要求他们充值金额来解冻的信息。

当受害者发现无法提取“Shopee Pay”账户所显示的佣金时，才发现自己上当受骗。

文告指出，虾皮已证实，公司的电子钱包应用（e-wallet）ShopeePay只能在公司的官方应用程序中使用。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

此外，公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。