（早报讯）在冠病疫情恶化和以及就业数据不如预期的影响下，美国股市上周五（1月10日）收低。

美国劳工部上周五公布的数据显示，美国就出现劳动力短缺的情况，但12月就业岗位增幅远低于预期。

道琼斯工业指数下跌0.01%，报3万6231.66点；标普500指数下0.41%，报4677.03点；纳斯达克指数下跌0.96%，报1万4935.90点。

新加坡海峡时报指数上周五上扬20.96点或0.66%，闭市报3205.26点。

今日可关注的股票：

1.康福德高（ComfortDelGro）的子公司康福德高捷护（ComfortDelGro MedCare）以850万元收购提障人士载送服务业者Ming Chuan Transportation公司的90%股权。康福德高捷护进行这项收购是为了扩大公司的医疗、年长者和提障人士载送业务。

2.宜康疗养院（ECON Healthcare）表示，在去年12月以199万元收购香港上市公司易纬集团控股（Crosstec Group Holdings）的680万股，接着在上周四（6日）额外买入500万股，收购价大约200万元。

公司使用内部营运资金盈余为收购经费。

3.运通网城房地产信托（EC World REIT）在中国杭州的港口房地产倍当地政府征用，用来发展杭州市大运河国家文化公园。信托预计能获得根据征用估价的赔偿金。

4.凯德投资（CapitaLand Investment）旗下的雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）去年在全球各地收购的住宿单位共达1万5100个，其中超过60%是服务公寓，酒店数量也有所增加。公司去年在25座城市和10个国家开设了40个新房地产项目，共有8200个单位，比2020年多出一倍。

奕丰集团（iFast）在开市前要求暂停交易以便在稍后公布一则消息。