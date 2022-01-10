本地股市周一早盘上升0.75%

（早报讯）本地早盘股市周一（1月10日）获得银行股的强大支撑，截至中午上升23.73点或0.74%至3228.99点。

海指权重最大的三只银行股领涨，截至中午12时，大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS）分别上升2.83%1.85%和1.54%，报29.09元、12.10元和34.90元。

辉立期货投资策略师李益文指出，海指终结跌势并会在近期内强劲反弹。他接受《联合早报》访问时说：“海指会在3138点寻得支撑，但会在3230点遇到阻力。从技术上来看，海指的近期表现属于‘中立’。”

他认为，海指目前已经突破3200点关口，是个良好迹象，但若从中长期表现来看，可能会稍微出现技术下滑。

大华银行全球经济与市场研究的最新报告说，本周三（12日）公布的美国通货膨胀最新数据将是市场关注焦点，整体通货膨胀率预计会超过7%。美股也在本周进入财报季，多家上市企业将公布第四季业绩，包括在周五公布最新业绩的大型银行。

在个股消息方面，康福德高（ComfortDelGro）的子公司康福德高捷护（ComfortDelGro MedCare）以850万元收购提障人士载送服务业者Ming Chuan Transportation公司的90%股权。康福德高捷护进行这项收购是为了扩大公司的医疗、年长者和提障人士载送业务。

宜康疗养院（ECON Healthcare）表示，在去年12月以199万元收购香港上市公司易纬集团控股（Crosstec Group Holdings）的680万股，接着在上周四（6日）额外买入500万股，收购价大约200万元。

公司使用内部营运资金盈余为收购经费。

运通网城房地产信托（EC World REIT）在中国杭州的港口房地产倍当地政府征用，用来发展杭州市大运河国家文化公园。信托预计能获得根据征用估价的赔偿金。