国大与新航合作打造数码航空企业研究室

（早报讯）通过睡眠研究为搭乘长途班机的乘客研发新产品和服务以提高舒适度与睡眠状况、利用增强现实和虚拟现实技术让机长随时随地进行飞行模拟器训练、分析机组人员工作时的疲劳程度以改善他们的身心健康，这些都是新航—国大数码航空企业研究室正在研发的新科技方案，继续推进数码化创新，也为乘客带来前所未有的飞行体验。

这个耗资4500万元设立的新航—国大数码航空企业研究室（SIA-NUS Digital Aviation Corporate Laboratory）由新加坡航空公司与新加坡国立大学联合打造，并获得新加坡国立研究基金会的支持，是设在国大的第七所企业研究室，也是全国的第19所。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（1月10日）在企业研究室推介仪式上致辞时说：“后疫情时代，全球航空业将会大大改变。为了变得更强大，我们必须重新设定我们的飞行路线，这样才能飞得更高。”

王瑞杰指出，新的企业研究室除了可利用国大的深度研究能力，将新航的数码化创新提升至新的高度，也可给予研究员将专业知识用于解决行业挑战的机会。与此同时，企业研究室也会与本地公司合作，为我国整体的航空业生态系统带来好处。

新航总裁吴俊鹏致辞时说：“创新是新航的核心优势之一……这使我们能够提供世界领先的产品和服务、提高运营效率，并创造新的商业机会。尽管疫情带来挑战，我们依然致力于我们的创新之旅。”

国大校长陈永财教授致辞时说：“企业研究室提供一个很好的机会，可将研究员与行业从业者和业务经理的知识、专长和经验汇集在一起，发掘新视角并研发新的解决方案。”

企业研究室将在未来五年，在四大方面进行科技研发，它们分别是：收入管理与动态定价、转型能力与技能发展、员工福祉，以及乘客舒适度、睡眠和客舱服务。另外，企业研究室也会进行可持续性发展方面的研究，让新航可在2050年之前实现净零排放。

国大常务副校长（研究与科技）陈祖翰教授在记者会上指出，新航—国大数码航空企业研究室与众不同之处，就在于它的跨学科研究范围。

企业研究室的研究涵盖人工智能、机器学习、数据科学、商业分析与运营管理、睡眠研究等的多项学科。参与的院系与研究所也包括国大商学院、国大设计与工程学院、国大计算机学院、杜克-国大医学院、国大运营研究与分析研究所和国大医疗健康创新与科技研究院。