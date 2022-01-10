淡马锡基金会最后一次发口罩 有公众希望能继续

（早报讯）淡马锡基金会今天（1月10日）上午开始进行最后一轮口罩派发活动，吸引不少附近居民前去口罩派发机器领取。

记者走访时发现，位于义顺大牌841组屋楼下的派发机前，没有人龙，前来领取的大部分是居住在附近的乐龄人士。

淡马锡基金在1月6日公布，这次是最后一轮口罩派发活动，淡马锡基金会董事何晶当时说，随着本地更多人接种追加剂以及开放给孩童接种疫苗，预料今年中旬后可减少戴口罩的需要。

前来领取口罩的陈春兰（66岁，退休人士）说，自己从疫情开始以来一直都领取免费发放的口罩。

“新加坡天气炎热，普通的一次性口罩只能是戴完就扔。这种可以清洗后再用的口罩很好，戴起来也比较舒服。”

魏庆华（75岁，退休人士）受访时说，自己大部分时候会使用家人购买的一次性口罩，因此并不是每次派发都会前来领取。“通常这种循环使用的口罩我都只会使用一个月，因为不确定它的防护性会不会降低。”

另一位受访者黄碧珍（60岁，退休人士）则说，自己希望口罩派发活动能够继续。

“有些年龄较大、行动不便的老人会更喜欢可重复使用的口罩，他们不必外出去买，也能够减免购买口罩所需的开支。”

62岁的教师陈明珍受访时说：“我和家人每次发放口罩都会来领取，和自己购买的一次性口罩搭配使用。有额外的帮助固然好，但我认为我们也不能一味依赖政府，现在购买口罩还是很方便的，价格也不会太高。”

为了更方便民众领取，口罩派发机器旁有志愿者进行协助，帮助指导公众操作、选择型号。郭竟强（37岁，志愿者）说，此次的派发机器与以往的贩卖机形式有所不同，无须再输入口罩所在的格子编号。

“我们只要选中号、大号，然后扫描身份证，口罩就掉下来，十分简单。”不少公众认为新的机器更便捷、容易操作。