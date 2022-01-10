新加坡股市周一突破3200点关口

（早报讯）美国可能在3月加息的预期推动本地银行股齐涨，协助本地股市三天连涨，新加坡海峡时报指数今天（1月10日）共涨21.79点或0.68％，闭市报3227.05点，再度突破3200点关口，它上次在这个关口以上是一个多月前。

IG亚洲市场战略师叶俊荣受访时说：“市场继续提前对提早加息的预期，海指似乎受益于投资者对价值股的更加青睐，相对于对加息敏感的增长股。”

全场交易量减至12亿9000万股，总额则增至12亿8000万元。上升股217只，下跌股265只。

大华银行（UOB）涨3.08％，闭市报29.16元；星展集团控股（DBS）涨2.04％，闭市报35.07元；华侨银行（OCBC）涨1.85％，闭市报12.10元。

房地产和房地产投资信托纷纷败跌，星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）、凯德综合商业信托（CICT）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）分别跌2.69％、2.20％、1.98％和1.89％，闭市报1.45元、1.78元、1.98元和2.60元。