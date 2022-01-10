夫妻今后能以“双方同意婚姻破裂”为由离婚

（早报讯）妇女宪章（修正）法案三读通过，已对离婚达成共识的夫妻，今后能以“双方同意婚姻破裂至无法挽回”为理由，用较和睦方式结束婚姻。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今天（1月10日）为法案总结二读辩论时强调，离婚必须是最后的选择。但是，当一段婚姻走到尽头，在离婚之外别无其他选择时，当局的目标是帮助夫妻双方治愈创伤，并确保孩子的福利得到保护。

妇女宪章（修正）法案在现有五项离婚理由之外，加设第六项理由，即“双方同意婚姻破裂至无法挽回”。这意味着夫妻将共同承担婚姻失败的责任，无须以诉方和辩方的对立身份办理离婚手续，避免陷入互揭疮疤的局面。

孙雪玲为法案提出二读时强调，以“双方同意婚姻破裂至无法挽回”为离婚理由，不会让离婚程序更加容易便捷。

这是因为，夫妻仍须提呈文件说明婚姻无可挽回的理由、他们为挽救婚姻所做的努力，以及双方对抚养子女和婚姻资产等附属事项的安排。法官若认为离婚理由不够充分，有权驳回离婚协议，要求双方接受辅导或调解。

此外，我国离婚制度的所有现行保障措施也继续适用，包括结婚至少三年才能申请离婚、离婚申请须三个月才能敲定。

现有五项离婚理由也仍会保留，即通奸、行为不合理、一方遭遗弃、双方分居至少三年且同意离婚，以及双方分居至少四年。