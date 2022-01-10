【国会】政府将博彩税法与私营抽彩法等税务法划一

（早报讯）博彩税法（Betting and Sweepstake Duties Act）目前与私营抽彩法（Private Lotteries Act）的税收管理和执法条款有诸多不一致之处，政府将把两者整合，并把赌博税的税收管理和执法的条文与其他税务法划一。

涵盖有关修订的赌博税法案（The Gambling Duties Bill），今天（1月10日）在国会三读通过。

财政部长黄循财在国会辩论这项法案时指出，自博彩税法于1950年颁布以来，本地在税收管理和执法方面多次做出改进，上一回进行重大修订是在2005年，但仅与税务有关，与执法或管理没有关系。

他也说明法案中的各项条款，如何把博彩税法与私营抽彩法划一。

例如，从税收管理来说，当局目前可依法退还多征收的私营抽彩税和其他国内税务征收的税务，但却没有权力归还博彩税。法案的第19项条文将赋予当局这项权力。

至于从执法方面来说，当局可在执行与私营抽彩税和其他国内税务征收的税务有关的条规时，进入场地内进行搜查，但却无法在博彩税有关的执法行动中这么做。法案第25项条文，将让当局有权这么做。

此外，赌博税法案也划一在赌博税下构成罪行的元素，以及提高赌博税自上世纪50年代以来维持不变的罚款和罚金款额。