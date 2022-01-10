声称能帮她讨好监狱官 前囚犯承认向“雨树女”索贿赂

（早报讯）得知“雨树女”富婆被判坐牢，无业前囚犯谎称能帮她与监狱官交涉，让她在监狱的日子好过些，从而索得2000元贿赂。

被告黄伟耿（48岁）面对一项向他人索取贿赂的罪名，以及其他11项包括破屋行窃、在执照吊销的情况下驾驶等罪名。被告上周认罪，目前正等待被判刑。

案情显示，被告涉及的索贿事件发生在2018年10月。当年，73岁的徐嘉仪触犯多起刑事案，被判坐牢六周，罚款4500元和吊销各级驾照20个月。她的罪名包括酒驾、汽车挡路等，其中两个在当年引起热议的罪名，分别是驾驶法拉利时在直落亚逸街跟宝马司机起冲突，挥拳打伤对方，以及不满邻居找修树工人来修剪她家的雨树，把修树工人困在高空。

案件当时备受关注，正在服刑的被告，通过报纸得知“雨树女”徐嘉仪的案件后，决定趁机占点便宜。被告在2018年10月初出狱后便联系徐嘉仪，约她在万豪酒店（Marriott Hotel）见面后，声称早前服刑时认识一些监狱官，可以帮她与他们“疏通关系”。

接下来几天，被告还声称已致电监狱总监，安排她与两名高级女监狱官见面等，并要求现金让他“应酬”。他谎称，徐嘉仪入狱时将享有特别待遇，其中包括不用把长发剪掉，也不会被其他囚犯欺负。

徐嘉仪信以为真，交出了2000元。至于她是否因此触犯行贿罪名，法庭文件并未透露。

徐嘉仪入狱后，贪污调查局收到风声展开调查，才揭露此事。被告向调查官坦言，当时是因为缺钱才出此下策，钱已全部花光。

案展1月18日下判。（人名译音）