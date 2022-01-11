本地早盘股市周二起0.43%

（早报讯）本地早盘股市获得新电信（Singtel）股价强劲上扬的扶持，海峡时报指数上升13.82点或0.43%至3240.87点。

海指周二（1月11日）开盘疲弱无力，美国联邦储备局可能加速升息的消息和美国隔夜股的疲弱表现让投资者提高警惕，但新电信可能脱售澳大利亚光纤网资产的消息，让投资者为之振奋。

截至中午12时，该股上升3.86%至2.42元。

早盘全场交易量为6亿1193万股，交易额为6亿7567万元。上升股206只，下跌股166只。

即将举行的联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）连任听证会依然是市场最关注的事。

大华银行全球经济与市场研究的最新报告说，鲍威尔的证词预计会同上周三公布的联储局公开市场委员会（FOMC）会议记录论调一致，可能加快升息速度。

国际货币基金组织（IMF）周一发表博文提醒新兴经济体为联储局加息做好准备。IMF警告，加息速度超出市场预期将撼动金融市场，导致资金流出和货币贬值。

在个股消息方面，奕丰集团（iFAST）计划私下配售1400万股新股获得超额认购，共筹得1亿零500万元。发行价为每股7.50元，是价格范围7.30元至7.50元的最高价，比1月7日闭市价7.85元低了4.5%。

筹得的资金将用在英国BFC银行股权的收购计划。

mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）将推出非同质化代币（NFT）购物网站Metaviva，供获得执照的数码娱乐代币和大众娱乐与媒体内容有关的收集品交易。

惠胜置地（Hatten Land）表示，公司购买的第一批80台比特币（bitcoin）挖矿机在运送途中，并预计会在本月开始运作。