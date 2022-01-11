宾利轿车被指硬闯卍慈小学 踩油门撞保安

（早报讯）宾利被指硬闯卍慈学校，保安肉身挡车拦截，司机竟踩油门推进，撞上保安腿部，前后大闹15分钟。

这场事故发生在今天（1月11日）早上，地点是卍慈学校的校门前。

一辆宾利疑似没有校方的停车贴纸，遭校方保安及工作人员阻拦，但宾利司机持续前进，还撞上了保安腿部。

根据SG Road Vigilante在面簿贴出的37秒长视频，一名身穿蓝衣和短裤的乘客，下车举起手机拍摄，事后返回白色的宾利上，两名学校工作人员，包括学校保安则站在前方，尝试和对方沟通。

岂料，乘客上车后，车子缓缓向前移动，工作人员继续劝说，保安人员则用肉身阻拦。

工作人员再次尝试透过车窗交涉，岂料司机仍漠视他人的安危，执意往前开，撞上了保安人员的腿部，导致他倒退了几步。事后，保安人员一手按着车头，另一手扶着大腿，疑似感到疼痛。

期间，在后方等待的车辆也不断鸣笛。

根据拍摄角度，视频相信是取自后方轿车的行车记录器。

面簿贴文也指出，宾利没有校方的停车贴纸，因此被禁止进入，结果导致了15分钟的闹剧。

陈振声谴责：若有必要将报警

视频公开不久，教育部长陈振声今早在面簿表示，他获悉视频在社交媒体上流传，并指这是无法接受的行为。他指出，不应这般对待保安人员及学校的工作人员，毕竟他们只是履行职责，确保校园和学生的安全。

陈振声表示，目前在调查这起事故，若有需要，他们将毫不犹豫报警立案。

“我们应该为孩子树立良好榜样，尊重他人，也遵守条规，确保校园的安全。”