银行今早开放换新钞 15分钟内就被领完

（早报讯）本地银行今早（1月11日）开放让残障人士或60岁以上的年长者领新钞，部分银行的新钞在开放领取的15分钟内就被领完。

星展银行原定早上8时30分开放领新钞，记者早上8时走访大巴窑中心的星展银行分行，现场已有超过百人排起长龙。

早上8时，大巴窑中心的星展银行分行外已出现人龙，工作人员在场维持秩序。（叶振忠摄）

排在第一位的龙京云（76岁，退休人士），从早上6时许就来排队。

64岁的纪明珠说，用提款机不一定能领到全套新钞，所以她和往年一样，一大清早就到银行门前排队。

银行人员也为在场排队的民众派号码牌，让他们可以稍后回来，不必站在银行门前排队。但40个号码牌在8时30分就派完了，让不少排在后头的民众失望而归。

郑香蓉（75岁，家庭主妇）说：“我在早上6点多就来排队，银行人员给了我号码牌，让我9点多再回来拿新钞。”

拿到最后一个号码的陈家良（75岁）则说：“40个号码太少了，排在后面的老人家都拿不到新钞。”

由于部分星展银行和大华银行的提款机也在今天开放领新钞或“如新钞”，因此不少人转到楼下的提款机或其他银行排队。

本地银行1月11日上午开放让残障人士或60岁以上的年长者领新钞。（叶振忠摄）

大华银行则在早上9时30分开放换新钞，但不少民众一早就来排队，大华银行于是提早到9时许就让民众领新钞，短短十五分钟内就领完了。排在首位的苏原福（82岁，退休人士）透露，他清晨6时许就来排队。

在早上11时才开放换新钞的华侨银行则在门前排了凳子，让民众可以边坐边等。在等候的同时，银行人员也派发红包封，让排队的民众感受新春的喜气。