【国会】通胀料短期内继续升高 但今年会逐步缓和

（早报讯）我国整体通胀持续攀高，预料在短期内仍会因为全球能源价格居高、运输出现瓶颈等因素，继续面对外部成本压力，但情况会在今年内逐渐缓和。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（1月11日）在国会答复议员有关生活费上涨的口头询问时，阐述我国的通胀情况和应对方式。

她指出，我国在短期内仍会面对外部成本压力，因为全球能源价格维持在高水平、全球运输出现瓶颈，以及多个商品和产品市场供需不平衡的情况料会持续一段时间。

不过，贸工部和新加坡金融管理局预计通胀的上扬只是暂时性的，相关成本压力料在今年内逐渐缓和，尤其是随着石油产量增加，油价便会回落。

国内劳动力方面，在经济活动逐步重启的背景下，对人手的需求料促使薪资继续增长，政府也推行渐进式薪金政策帮助较低薪员工。“随着冠病局势趋稳，消费者需求相信也会增加。”

有鉴于此，金管局核心通胀率料在今年上半年持续增加，但到了下半年就会缓和。全年核心通胀率料平均在1％至2％，整体通胀率则介于1.5％至2.5％。

刘燕玲说，贸工部和金管局会在未来几个月密切留意价格趋势，并在必要时调整预测。

在全球商品价格上涨的背景下，本地私人陆路交通和服务费用上涨，推动我国消费价格连续11个月上升。去年11月的整体消费价格指数同比上升3.8％，是2013年2月以来最高水平。