【国会】英兰妮：定心与援助配套 能推迟上调消费税所带来的影响

（早报讯）政府拨款60亿元推出的“定心与援助配套”（Assurance Package），将能够把多数国人从消费税上扬所感受到的影响推迟五年，而对低收入家庭来说则推迟10年。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮今天是在国会回答议员提问时，做出以上表示。

她说：“总而言之，尽管全球通胀压力是近期核心通胀率上升的重要推动力，但政府已经让本地家庭免受这些价格压力的影响，并会持续这么做。

“我们将继续检讨和改进扶持国人的方式，尤其是低收入家庭、老年人和那些有更大需求的人。”

政府在2018年宣布计划在2021年至2025年间，将消费税上调两个百分点至9%。冠病疫情打乱了这个计划，政府前年决定不在2021年上调，但重申仍会最迟在2025年这么做。

英兰妮指出，政府无法永远推迟消费税的上调，但却会思考实施这项计划的时间点。

“在决定什么时候上调消费税时，我们仔细考虑整体经济状况，经济正在稳步复苏，如果没有新的干扰，它应该与全球经济复苏同步增长，我们预计2022年国内生产总值将增长3%至5%。”

政府思考的第二个问题是，不论什么时候上调消费税，政府是否能够延缓对国人的影响？答案是，政府确实能够通过定心与援助配套来推迟对国人的影响。